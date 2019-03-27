Нові подробиці про впізнання знайдених останків, що можуть належати Діані Хріненко з Суботців (ВІДЕО)

Начальник ГУ НП в областi Роман Козьяков дав пояснення щодо знайдених останків, які можуть належати зниклій 16-річній дівчині Діані Хріненко з Суботців Знам`янського району та спростував інформацію, що родичi зниклої підтвердили, що знайденi в полi людськi рештки належать їй.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт СБН.

Раніше Голосом Громади повідомлялося про знайдені людські рештки в полі.

Місце, де знайшли останки знаходиться на відстані 12 км від Суботців, де проживала Діана. Рештки були знайдені на глибинi близько 60 см. Однак пiсля переорювання землi вони могли пiднятися ближче до поверхнi.

Слiдчо-оперативна група та кримiналiсти відпрацювали територію та підтвердили, що тіло належить жiнцi.

«Я був на мiсцi подiї три години, то батькiв я не бачив. Не виключаємо можливостi, що рештки тiла належать зниклiй у Суботцях Дiанi Хрiненко, але наразi остаточну вiдповiдь дати не можна”, – правоохоронець підтвердив.

Тож впiзнання особи не проводилося, а у справi Дiани Хрiненко затриманих немає – йдеться у повідомленні.

За зовнiшнiми ознаками тiло могло пролежати в землi близько пiвроку, але все стане відомо після проведення експертизи, яка триватиме місяць.