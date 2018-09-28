Нова «маленька інформація» від міського голови на засіданні виконкому про «наші» школи і «районних» учнів

На засіданні виконкому міської ради, 27 вересня розглядався блок питань міської освітньої галузі, з яких доповідала начальник управління освіти, молоді та спорту міськради Вікторія Чернецька. У ході доповіді з питання затвердження існуючої мережі шкіл міста на навчальний рік 2018-2019 вона зокрема зазначила, що всього в Олександрії діють 16 загальноосвітніх навчальних закладів. Це 363 класи, які у нинішньому навчальному році відвідують 8515 учнів. Керівника управління доповнив міський голова Степан Цапюк ось такими даними (ця тема, до речі, вже не вперше піднімається міською владою):

«Я дам маленьку інформацію. У нас у минулому навчальному році в міських школах навчалося 80 дітей з Олександрійського району, цього року їх вже 145. Звичайно, право батьків обирати навчальні заклади, де будуть навчатися їхні діти. Але у нас згідно з законом, освіта фінансується на кожного учня. Тобто якщо ми покажемо, що у нас навчаються ці учні з району, державне фінансування отримаємо аж у 2020 році (така бюджетна процедура). І виходить, що території району отримали кошти на освіту, не використали їх повністю за цільовим призначенням, а діти звідти навчаються у нас. 145 учнів – це фактично 5 класів, солідні затрати для нас. Хочу нагадати, що коли готувався бюджет на цей рік, у нас було державою недофінасовано 143 ставки – так склалося, що середня наповненість класів у нас була 22,9 учня, а згідно з державним законом, фінансування розраховується на наповненість 30 учнів і нам довелося 22 мільйони витягти з місцевого бюджету, щоб зберегти систему освіти. А інакше тільки в одному колегіумі ми повинні були б скоротити 21 ставку, тобто не менше 30-ти вчителів. А такі школи, як Мартоіванівська, Звенигородська, № 7 взагалі б не повинні існувати через їхню малу наповненість. Тому з`ясуйте, звідки ці 145 учнів і підготуйте відповідні листи керівникам тих районних територій. Як це вирішиться – позитивно, чи ні, але ми повинні у цьому напрямку попрацювати», – сказав мер, звертаючись до В.Чернецької.

Також серед питань даного напрямку виконком затвердив план заходів щодо підтримки розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій. План містить 8 пунктів, які зобов`язують управління освіти, молоді та спорту щодо їх виконання. Це зокрема забезпечення доступності фізкультурно-спортивних послуг для учасників АТО та поглибленого медичного спостереження за особами, що займаються спортом у рамках програми; поширення відповідної інформації; проведення заходів, спрямованих на утвердження поваги до ветеранів, учасників бойових дій, їхніх військових звитяг із захисту суверенітету держави; організація спортивних змагань учасників бойових дій та їхньої підготовки для участі у всеукраїнських заходах тощо.

Виконавчий комітет вирішив видати ордери новим мешканцям на дві звільнені квартири у селищі Олександрійському та на одну – в Олександрії. Також члени виконавчого комітету своїм рішенням поставили на квартирний облік 20 громадян-заявників, які потребують поліпшення житлових умов.

Був також наданий дозвіл на розміщення рекламного бігборда невеликого деревообробного підприємства, яке розпочало свою роботу у промисловій зоні міста по Куколівському шосе неподалік заводу «Етал».

Виконком розглянув блок питань, пов`язаних з користуванням земельними ділянками.