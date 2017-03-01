Від сьогодні набуває чинності нова методика нормативної грошової оцінки землі, розроблена Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) та затверджена Кабінетом міністрів України (КМУ) наприкінці минулого року. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у середу, 1 березня.

На думку урядовця, новий підхід в оцінюванні вартості земельних ділянок, що ґрунтується на показниках рослинництва у період з 2010 по 2014 роки, унеможливить змову між користувачем землі і оцінювачем — дані являються відкритими і доступні учасникам ринку. Це дозволить уникнути зменшення земельних платежів і сприятиме наповненню місцевих бюджетів.

На початковому етапі нова методика застосовуватиметься при оцінюванні окремих ділянок, а вже наступного року уряд планує проведення загальнонаціонального нормативного грошового оцінювання землі.