Нова освіта – новий успіх: як учасник АТО з Олександрії здобув бажану роботу

Закінчивши лише загальноосвітній навчальний заклад, Іван М. працював на різних підприємствах, частіше за все виконуючи важку, некваліфіковану роботу.

Від самого початку бойових дій на сході України, Іван зрозумів, що у такий складний для країни час, його місце саме там, на передовій. Тож чоловік підписав контракт на військову службу й упродовж трьох років захищав територіальну цілісність України.

Після демобілізації з військової служби, учасник АТО вирішив одразу шукати роботу, проте знайти її було нелегко.

Звернувшись до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості і поспілкувавшись з фахівцями відділу організації працевлаштування населення, демобілізований атовець все ж таки збагнув, що стати професіоналом у близькому по духу ремеслі цілком можливо, треба мати лише бажання навчатись і отримувати освіту.

Деякі сумніви у чоловіка все ж виникали. Але вони остаточно розвіялись після зустрічі з роботодавцем, організованої фахівцями центру зайнятості безпосередньо на базі ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс». Колишній боєць був вражений масштабом та технологічністю виробництва, умовами праці, наявністю нового обладнання. Найцікавішим для пана Івана виявися механічний цех. Співбесіда пройшла вдало. Тож було прийняте остаточне рішення – опанування нової для нього професії токаря, з перспективою працевлаштування на відвіданому підприємстві.

Іван отримав направлення Олександрійського міськрайонного центру зайнятості на навчання до Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Упродовж семи місяців, за допомогою професіоналів своєї справи, опановував тонкощі обраної професії. Виробничу практику безробітний проходив на ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс», де довів потенційному роботодавцю задовільний рівень своєї професійної майстерності. Після успішно складених іспитів, підтвердивши високий рівень отриманих знань, умінь і навичок, чоловік розпочав свій трудовий шлях на посаді токаря.