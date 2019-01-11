Нова послуга від олександрійського РАЦСу: сімейні пари можуть вступати в повторний шлюб

В РАЦСах України з`явилася нова послуга для сімейних пар, які бажають провести ювілейні церемонії до річниці шлюбу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Сегодня.

Вступивши в повторний шлюб «молодята» отримують свіже свідоцтво, щоправда, з позначкою «повторне».

Даною послугою можуть скористатися всі охочі молоді сім`ї та сім`ї зі стажем та неординарно відсвяткувати знаменну подію.