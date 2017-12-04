2-го грудня в селищі Нова Прага відбулися громадські слухання з приводу ініціювання створення об’єднаної територіальної громади з центром у Новій Празі. За планом, обговорення відбувалися в різних куточках селища – о 10:00 в приміщенні Будинку культури №2, потім – о 12:00 в актовій залі Новопразької дитячої музичної школи та звершились обговорення з місцевими мешканцями у Будинку культури №1.

Перед кожним з обговорень директор Кіровоградського Центру місцевого самоврядування Олег Яременко та радник з питань децентралізації Валентина Шеремет відповідали на питання присутніх щодо створення ОТГ та децентралізації.

Перед присутніми на зборах також виступила й селищний голова Ольга Горбенко, яка наголосила на тому, що для мешканців Нової Праги та інших сіл, що приєднаються, це історична подія, яка в майбтньому дасть можливість зберегти та покращити інфраструктуру території. Селищний голова закликала земляків зробити свій вибір. Крім цього з присутніми активно спілкувався депутат Новопразької селищної ради Сергій Рудий, який зазначив, шо підтримує ідею створення об’єднаної громади з центром в Новій Празі.

Жителі селища майже одностайно підтримали ініціативу Новопразького селищного голови «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст». Продовжаться ж громадські слухання 9 грудня в селах Лозуватка та Григорівка Новопразької селищної ради.