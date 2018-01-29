Нова Прага підтримала створення ОТГ

В п’ятницю, 26 січня, відбулась сесія Новопразької селищної ради, на якій одноголосно депутатами було підтримано проект рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та плану організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Повідомляє Голос громади з посиланням на депутата Новопразької селищної ради Сергія Рудого.

«За результатами численних обговорень був створений проект рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Попередньо він вже пройшов обговорення та був підтриманий громадою. Відповідно до нього, планується створення ОТГ із центром у Новій Празі, а до селища приєднуються ще три населених пункти, а саме – села Шарівка (Олександрійський район), Пантазіївка (Знам’янський район) та Петрокорбівка (Новгородківський район). За таких умов загальна кількість мешканців майбутньої ОТГ сягне дев’яти тисяч осіб. Такий формат об’єднання дасть можливість надалі розвиватися громаді та спільними зусиллями досягти позитивних зрушень», – зазначив укропівець Сергій Рудий.

Наразі створення ОТГ злежить вже від Кіровоградської обласної державної адміністрації, в якій мають підготувати експертний висновок стосовно рішень відповідних місцевих рад та направити документи до уповноважених структур. І лиш після цього можуть бути призначені вибори голови та депутатів новоствореної Новопразької територіальної громади.

Нагадаємо, що жителі Нової Праги на загальному зібранні 2 грудня підтримали створення громади в складі населених пунктів Нова Прага, Лозуватка, Григорівка, Олександро-Пащенкове, Шарівка, Квітневе, Гайове, Пантазіївка, Троянка, Веселка, Петрокорбівка, Білопіль, Дубівка, Корбомиколаївка, Митрофанівка. Відповідне рішення підтримали і в населених пунктах Шарівської та Пантазіївської сільських рад. Натомість в Петрокорбівській сільській раді супроти формування громади виступила партія «Свобода».