Новапразька ОТГ відсвяткувала 290-річчя з дня заснування селища

У неділю, 14 жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського Козацтва та Дня Захисника України, Нова Прага відсвяткувала День селища.

З вітальним словом до усіх присутніх звернувся селищний голова Новопразької ОТГ Богдан Куруп. Зі словами поваги та вдячності він нагородив грамотами учасників, які виконували обов’язок перед Батьківщиною в зоні АТО, та хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять воїнів, які не повернулися до дому, Максима Озерова та Артема Пойду.

Після урочистостей, гості свята мали змогу насолодитися номерами колективів художньої самодіяльності та скуштувати козацький куліш.

На заході була представлена виставка робототехніки та майстрів народного образотворчого мистецтва. Також, на співочому полі була розміщена фотозона на фоні якої усі охочі фотографувалися.