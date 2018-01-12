Нове обладнання для анастезії та реанімації сьогодні отримав Олександрійський онкодиспансер

Сертифікат на новий наркозно-дихальний апарат отримав сьогодні головний лікар КЗ “Олександрійський онкологічний диспансер” Володимир Хірса.

Вручити сертифікат та ознайомитися з умовами роботи лікувального закладу завітав заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Коломійцев, який відзначив важливість придбання такого необхідного медичного обладнання, як наркозно-дихальний апарат. На захід також завітав народний депутат України Анатолій Кузьменко, завдяки сприяння якого і стало можливим придбання цього обладнання. Зазначимо, що кошти у сумі 750 тис грн були виділені з держбуюджету, апарат був придбаний за допомогою системи Prozorro.

Як розповів Володимир Хірса, даний апарат призначений для забезпечення анестезії під час хірургічного втручання для дорослих. До цього часу використовувалося застаріле обладнання, проте з встановленням нового наркозно-дихального апарату стане можиливим більш чітко контролювати стан пацієнта під час проведення операції. За допомогою відповідної програми можна буде слідкувати на моніторі за будь-якими мінімальними змінами у пацієнта: час вдиху, частоту дихання. У разі будь-яких відхилень під час операції апарат про це просигналізує.

Після огляду нового обладнання, головний лікар запропонував оглянути гостям приміщення онкодиспансеру після проведення ремонту.