Нове рішення виконкому: пільгових автобусних рейсів стане удвічі менше

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Так ухвалив сьогодні виконком Олександрійської міської ради, внісши зміни до графіків руху міських автобусних маршрутів загального користування, повідомляє «Голос Громади». Інформацію з даного питання озвучив начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко. Згідно з його повідомленням, загальна кількість пільгових рейсів зменшиться удвічі і становитиме всього 50 на тиждень. Пільгові перевезення здійснюватимуться загалом по вівторках, середах, четвергах і п`ятницях, але не скрізь: на окремих графіках і автобусних маршрутах міста пільгові категорії пасажирів зможуть їздити безкоштовно лише 2-3 рази на тиждень, ще на деяких з них пільгові рейси взагалі будуть відсутні.

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 Витрати на компенсацію пільгових перевезень «по новому», згідно з рішенням виконкому, вийдуть міському бюджету розрахунково в 1млн 580 тис. грн на рік.  Для порівняння: до цієї ухвали суб`єктами підприємництва громадського міського транспорту виконувалися 99 пільгових рейсів на тиждень у «не дачний» період, а в «дачний сезон» – 120 пільгових рейсів щотижня. Таке різке зменшення (удвічі!) пільгових пасажироперевезень міська влада пояснює постійною недостатністю коштів у міському бюджеті на відповідні витрати після передачі у 2016 році зобов`язань держави з компенсації перевізникам безкоштовних пасажироперевезень на місцеві бюджети. Дефіцит поточного місцевого бюджету, за словами посадовців міської ради, становить 59 мільйонів гривень.

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Рішення про зменшення кількості пільгових рейсів громадського транспорту та новий, пов`язаний з цим графік руху автобусів набувають чинності з наступного дня після їхньої публікації у місцевих засобах інформації, а саме – з 9 листопада цього року.

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