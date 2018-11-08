Нове рішення виконкому: пільгових автобусних рейсів стане удвічі менше

Так ухвалив сьогодні виконком Олександрійської міської ради, внісши зміни до графіків руху міських автобусних маршрутів загального користування, повідомляє «Голос Громади». Інформацію з даного питання озвучив начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко. Згідно з його повідомленням, загальна кількість пільгових рейсів зменшиться удвічі і становитиме всього 50 на тиждень. Пільгові перевезення здійснюватимуться загалом по вівторках, середах, четвергах і п`ятницях, але не скрізь: на окремих графіках і автобусних маршрутах міста пільгові категорії пасажирів зможуть їздити безкоштовно лише 2-3 рази на тиждень, ще на деяких з них пільгові рейси взагалі будуть відсутні.

Витрати на компенсацію пільгових перевезень «по новому», згідно з рішенням виконкому, вийдуть міському бюджету розрахунково в 1млн 580 тис. грн на рік. Для порівняння: до цієї ухвали суб`єктами підприємництва громадського міського транспорту виконувалися 99 пільгових рейсів на тиждень у «не дачний» період, а в «дачний сезон» – 120 пільгових рейсів щотижня. Таке різке зменшення (удвічі!) пільгових пасажироперевезень міська влада пояснює постійною недостатністю коштів у міському бюджеті на відповідні витрати після передачі у 2016 році зобов`язань держави з компенсації перевізникам безкоштовних пасажироперевезень на місцеві бюджети. Дефіцит поточного місцевого бюджету, за словами посадовців міської ради, становить 59 мільйонів гривень.

Рішення про зменшення кількості пільгових рейсів громадського транспорту та новий, пов`язаний з цим графік руху автобусів набувають чинності з наступного дня після їхньої публікації у місцевих засобах інформації, а саме – з 9 листопада цього року.