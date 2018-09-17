Нові подробиці в пошуках зниклої Діани Хріненко

Цими вихідними, в селі Суботці Знам’янського району була проведена нарада, стосовно зниклої неповнолітньої Діани Хріненко, про яку вже повідомлялось раніше.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.

Заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін розповів про проведені заходи щодо пошуку дівчини та повідомив, що поліцейські обійшли вже 1142 будинки, опитали понад 2950 громадян, оглянули 920 жилих приміщень, 178 господарських будівель, підвалів. Було обстежено водойми із залученням водолазів, відпрацювано осіб без постійного місця проживання та раніше судимих. Також було доведено до відома присутніх про перевірку транспортних сполучень, лісосмуги, територій, прилеглих до залізничних сполучень та територію кар’єру. Крім того обстежено 10 водойм, 54 км лісосмуг, 570 км лісу, колодязі та ями. Встановлено усіх громадян, що були присутні в розважальному закладі, де бачили дівчину у вечір зникнення. А також, встановили всіх водіїв таксі, які працювали у вечір з 24 на 25 серпня та осіб, що проїжджали повз населений пункт або перебували на той час у Суботцях.

Щоденно до відпрацювання залучалося більше 60 поліцейських, а також військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників.

В’ячеслав Аброськін звітує: «Загалом більше 1500 поліцейських за 20 днів роботи були задіяні до відпрацьовування території населеного пункту. Слідчі призначили близько 40 експертиз. Нині пошукові та оперативні заходи не припиняються. Ми продовжили відпрацювання місцевості, будемо залучати до цієї роботи додаткові сили, у тому числі з інших областей України».

Відбулося повторне спілкування заступника Голови Нацполіції з мамою Діани Хріненко, під час якого жінці більш детальніше доповіли про вжиті заходи щодо пошуку її доньки.