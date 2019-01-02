Нові правила для безробітних Кіровоградської області

Відучора, з 1 січня, в Україні набуває чинності новий порядок реєстрації та перереєстрації безробітних.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

За новими правилами, безробітних будуть оцінювати, щоб з’ясувати, наскільки вони вмотивовані до праці. Також буде оцінюватися можливість працевлаштування конкретної людини.

Окрім цього, з першого дня нового року збільшиться мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Мінімальний розмір допомоги для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу та заробітної плати з 1440 гривень буде збільшено до 1630 гривень. Тим, кому виплати призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати – з 544 гривень до 610 гривень.

Зазначається, що максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – зараз це 7364 грн.

Тривалість виплати допомоги не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб передпенсійного віку – не довше 720 календарних днів.