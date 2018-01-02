Нові тарифи на водопостачання опублікувало ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

З наступного понеділка, 8 січня, вступають в дію нові тарифи на водопостачання.

Таку інформацію на офіційному сайті опублікувало Обласне комунальне виробниче підприємство “Дніпро-Кіровоград”.

“На виконання пункту 6 статті 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» повідомляє, що з 08 січня 2018 року вводяться в дію тарифи:

– на послугу з централізованого водопостачання в розмірі 10,656 грн./м3 з ПДВ;

– на послугу з централізованого водовідведення в розмірі 9,54 грн./м3 з ПДВ;

– на централізоване водопостачання споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання в розмірі 3,996 грн./м3 з ПДВ”, – йдеться у повідомленні “Дніпро-Кіровоград.

Нагадаємо, що 16 грудня в дію вступили нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення, які були нижчими за попередні майже на 47 копійок за м3. Так, тариф на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) становив 10,98 грн./м3 з ПДВ, а на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 9,816 грн./м3 з ПДВ.

Тож наразі вода для олександрійців стане ще дешевшою.