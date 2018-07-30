Нові тренажери з’явилися в Приютівці

В селищі Приютівка нещодавно встановили новий тренажерний майданчик зі штучним покриттям та спортивними тренажерами.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Відтепер молодь селища зможе займатися спортом на нових сучасних тренажерах, серед яких тренажери для пресу, орбітрек, бруси та інші. Спортивне обладнання було придбане коштом селищної ради та встановленно неподалік однієї з місцевих шкіл.

Встановлення шести нових тренажерів стало подарунком до дня селища, який в Приютівці відзначать 4 серпня.