Нові випадки кору на Кіровоградщині

Протягом минулого тижня в Кіровоградській області було зареєстровано 13 нових випадків кору.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Лабораторного центру у Кіровоградській області.

В області на кір захворіли 4 мешканці м. Кропивницького, 1 мешканець Маловисківського району та 8 мешканців Новомиргородського району. Із зареєстрованих випадків захворювання серед дорослих 6 осіб, та 7 серед дітей.

З початку року в області зареєстровано 396 випадків кору, з яких 197 у дітей та 4 випадки у вагітних.

Наразі триває епідрозслідування та проведення протиепідемічних заходів у вогнищах кору.