Новообрані голови та депутати трьох ОТГ відвідали семінар у Центрі розвитку місцевого самоврядування

Вчора, 15 травня, в Центрі розвитку місцевого самоврядування відбувся навчальний семінар для представників новостворених об’єднаних територіальних громад: Приютівської, Новопразької та Дмитрівської.

Ділилися знаннями та набутим досвідом з присутніми представниками ОТГ радник з питань децентралізації Кіровоградського Центру розвитку місцевого самоврядування Валентина Шеремет, юрисконсульт ЦРМС Віталій Боярко та радник з питань місцевих фінансів ЦРМС Олена Савченко.

У ході проведення семінару були розглянуті питання, що стосувалися формування структури виконавчих органів ради ОТГ, кадрові питання, реорганізації рад, бюджетні питання та ін.

Нагадаємо, що за результатами підрахунків перемогу на виборах отримали кандидати від БПП «Солідарність» – на голову Новопразької ОТГ здобув Богдан Куруп, головою Приютівської ОТГ став Андрій Коломійцев та самовисуванець за підтримки партії БПП “Солідарність” Наталя Стиркуль – на голову Дмитрівської ОТГ.