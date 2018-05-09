Сьогодні, 9 травня, з нагоди відзначення Перемоги над нацизмов у Другій світовій війні в Приютівській ОТГ відбулися урочисті заходи.

Згадати усіх, хто поклав своє життя заради миру та подякувати ветеранам за їх героїчний подвиг завітало чимало приютівчан, а також новообраний голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, Приютівський селищний голова Вікторія Лисенко, ветерани війни, депутати та духовенство.

“Сьогодні ми вшановуємо пам’ять героїв, які віддали своє життя у період однієї з кровопролитних в історії людства війни. У глибокій жалобі ми схиляємо голови перед мільйонами загиблих українців. Перед тими, імена яких назавжди вписані в історію золотими літерами – вони залишаться в нашій пам’яті”, – звернувся до присутніх Андрій Коломійцев, наголосивши, що нині триває війна на сході, в якій також гинуть наші захисники.

Хвилиною мовчання та покладанням квітів до Обеліску Слави усі присутні вшанували загиблих героїв.