Новопразька ОТГ залишиться без сіл Новгородківського району

Вчора, 15 січня, в населених пунктах Петрокорбівської сільської ради та селі Митрофанівка Новгородківського району відбулися громадські обговорення ініціативи створення об’єднаної територіальної громади з центром в селищі Нова Прага.

Про це повідомляє Приютівська громада з посиланням на повідомлення депутата Новопразької селищної ради Сергія Рудого.

Жителі Митрофанівки більшістю голосів висловились проти входження їх села до Новопразької громади. Таку ж думку підтримали і мешканці сіл Петрокорбівка та Білопіль Петрокорбівської сільської ради. Натомість жителі Дубівки, села, що теж входить до Петрокорбівської сільської ради, підтримали ідею, щоб їх населений пункт увійшов до Новопразької обєдної територіальної громади.

Далі згідно з вимогами законодавства вже представники депутатського корпусу на сесіях сільських рад в населених пунктах, а це Шарівська, Пантазіївська, Митрофанівська та Петрокорбівська сільські ради, мають визначитись чи об’єднуватись їм в Новопразьку ОТГ.