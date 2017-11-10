Новопразькі учні організували відео-флешмоб

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Скрін фото з відео Новопразького НВК

З нагоди Дня української писемності та мови учні двох навчальних закладів  Олександрійщини позмагалися у вправності декламування віршів відомих українських поетів та сучасних письменників.

Над створеннням відео працювали учні 6-11-х класів спільно з вчителями навчальних закладів. Діти обрали поетичні твори Ліни Костенко, Антоніни Корінь, Володимира Олійника, Дмитра Павличка та ін.

Свої відео-ролики школярі Новопразького НВК та Новопразького НВО опублікували в YouTube та на сторінці у фейсбук.

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