Новорічне свято для малечі працівників апарату та стурктурних підрозділів Олександрійської РДА провели сьогодні, 29 грудня, в районному будинку культури. На захід завітало близько тридцяти діток.

Новорічний ранок розпочався з казкового веселого дійства, яке для малюків підготували актори та працівники Олександрійського РБК. Веселі рухливі ігри, конкурси, танці, хоровод та пісні подарували гарний настрій не лише діткам, а й їх батькам, котрі також із задоволенням приймали участь у деяких конкурсах.