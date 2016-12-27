“Новорічні” пасажири потягів отримають солодкі подарунки

Для тих, хто подорожуватиме поїздом у новорічну ніч, залізничники підготували сюрприз. Святкової ночі провідники ПАТ «Укрзалізниця» перетворяться на Дідів Морозів і Снігуроньок. Крім того, пасажири, які вирушають у подорож 31 грудня, отримають солодкі подарунки. Про це повідомляє сайт відомства.

Крім цього, залізничники облаштували і вокзали: фасади будинків, зали очікування, сервіс-центри та зали підвищеної комфортності вже прикрашені гірляндами та ілюмінацією.

У період свят ПАТ «Укрзалізниця» вітатиме пасажирів по гучномовному зв’язку на вокзалах, а в залах очікування транслюватимуться новорічні програми.