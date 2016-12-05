За кілька тижнів добігає кінця 2016 рік, і олександрійці вже зараз помалу створюють черги в супермаркетах міста, які вже, до речі, прикрасили свої зали та виклали популярні товари на полиці.

З огляду на це, кореспонденти Голосу Громади вирішили дослідити, скільки потрібно витратити коштів, щоб зібрати традиційний “бюджетний” набір для святкування Нового року.

Відвідуючи супермаркети міста, звертали увагу на мандарини, запах яких традиційно викликає відчуття свята, пакунки з цукерками, без яких жоден Дід Мороз не завітає на дитячий ранок, та шампанське.

Так, цінова політика на солодкі мандарини коливається від 22 до 24 грн за кілограм – в залежності від їх якості. Певні супермаркети, через попит на товар, продають навіть зелені та подавлені мандарини. І, звісно, ціна на них при цьому нижча на кілька гривень.

Ціни на новорічні пакунки мають більш широке розмаїття. В залежності від розмірів та наповнення, можна придбати як маленькі, так і великі набори цукерок. Найдешевший та найменший пакунок можна знайти за 14 грн, далі ж, в залежності від складу, можна придбати подарунки вартістю від 20 до 85 грн. Найдорожчі солодкі набори справжнім поціновувачам можна придбати за 90 або навіть за 120 грн за штуку.

Ціни на “ігристе” в усіх супермаркетах приблизно однакові. Шампанське з гарними іноземними назвами коштує десь на 20 грн дорожче, ніж традиційне “Одеське” чи “Советское”, тому покупці можуть обирати на свій смак. Ціни коливаються від 69 грн до 94 і більше.

Таким чином, найдешевший традиційний новорічний набір по-олександрійськи для сім’ї з трьох чоловік буде коштувати близько 200 грн (2 кг мандарин, 1 пляшка шампанського та 3 новорічні пакунки).