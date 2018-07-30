Новостворені майданчики на Кіровоградщині працюватимуть по графіку

Сьогодні, голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко під час апаратної наради повідомив, що дитячі спортивні майданчики, які масово відкривають по області, працюватимуть по графіку.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на інформаційний портал Гречка.

Очільник роз’яснив, що майданчики повинні бути доступні для всіх, але за їх збереження відповідає та установа, поряд з якою їх встановлено, тому їх і замикатимуть з метою збереження.

Хто нестиме відповідальність за збереження та відповідно графіки роботи майданчиків буде вказано на інформаційних стендах, які мають з’явитися поряд. На їх створення Сергій Кузьменко вже дав доручення.