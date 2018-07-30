Новостворені майданчики на Кіровоградщині працюватимуть по графіку

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Сьогодні, голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко під час апаратної наради повідомив, що дитячі спортивні майданчики, які масово відкривають по області, працюватимуть по графіку.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на інформаційний портал Гречка.

Очільник роз’яснив, що майданчики повинні бути доступні для всіх, але за їх збереження відповідає та установа,  поряд з якою їх встановлено, тому їх і замикатимуть з метою збереження.

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Хто нестиме відповідальність за збереження та відповідно графіки роботи майданчиків буде вказано на інформаційних стендах, які мають з’явитися поряд. На їх створення Сергій Кузьменко вже дав доручення.

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