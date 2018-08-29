Нововведення для школярів

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Цей рік для першачків особливий, адже вони перші, хто провчаться 12 років замість 11.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт segodnya.ua

 Крім цього на школярів чекають такі нововведення:

  • діти з інвалідністю матимуть змогу вчитися у звичайних класах, для цього батькам достатньо написати заяву;
  • тривалість уроку в початкових класах буде в межах 35-40 хвилин;
  • домашніх завдань у першокласників не буде, вони з’являться у другому, але їх виконання за часом не повинно перевищувати 45 хвилин, в третьому- не більше 1години, а в четвертому- не більше півтори години;
  • оцінки ставитимуться тільки з третього класу, до цього видаватимуть лише свідоцтва досягнення;
  • в початковій школі зміняться класні кімнати, класи будуть розділені на сім зон: навчальну, інтерактивну, ігрову, творчу, живий куточок, зону відпочинку, бібліотеку та вчительське місце;
  • в кожного учня початкової школи буде особиста парта, легка та проста в переміщенні.
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