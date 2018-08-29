Нововведення для школярів

Цей рік для першачків особливий, адже вони перші, хто провчаться 12 років замість 11.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт segodnya.ua
Крім цього на школярів чекають такі нововведення:
- діти з інвалідністю матимуть змогу вчитися у звичайних класах, для цього батькам достатньо написати заяву;
- тривалість уроку в початкових класах буде в межах 35-40 хвилин;
- домашніх завдань у першокласників не буде, вони з’являться у другому, але їх виконання за часом не повинно перевищувати 45 хвилин, в третьому- не більше 1години, а в четвертому- не більше півтори години;
- оцінки ставитимуться тільки з третього класу, до цього видаватимуть лише свідоцтва досягнення;
- в початковій школі зміняться класні кімнати, класи будуть розділені на сім зон: навчальну, інтерактивну, ігрову, творчу, живий куточок, зону відпочинку, бібліотеку та вчительське місце;
- в кожного учня початкової школи буде особиста парта, легка та проста в переміщенні.