Новий голова очолив консультативну раду при прокуратурі Кіровоградської області

Вчора, 17 січня, було про проведено чергове засідання Консультативної ради при прокуратурі Кіровоградської області, у ході якого, за повідомленням прес-служби прокуратури в Кіровоградській області, обрано нового голову ради. Ним став адвокат Олександр Квашук.
Новообраний голова має вищу юридичну освіту. Кандидат юридичних наук. Працював на різних посадах в органах прокуратури Кіровоградської області.
Також, у ході проведення засідання поряд із головою було також обрано і нового секретаря Консультативної ради, яким став адвокат Денис Лінчевський.