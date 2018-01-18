Новий голова очолив консультативну раду при прокуратурі Кіровоградської області

Вчора, 17 січня, було про проведено чергове засідання Консультативної ради при прокуратурі Кіровоградської області, у ході якого, за повідомленням прес-служби прокуратури в Кіровоградській області, обрано нового голову ради. Ним став адвокат Олександр Квашук.