Новий гравець футбольного клубу «Олександрія»

Стало відомо, що футбольний клуб «Олександрія» поповнився новим гравцев. Контракт з клубом підписав 27-річний Дмитро Гречишкін родом з Сєверодонецька. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ФК Олександрія.

В 2008 році розпочав клубну кар’єру в донецькому «Шахтарі», яка в сумісній праці давала гарні результати. За час, проведений в дублі «Шахтаря» Дмитро Гречишкін провів 64 матчі і забив 1 м’яч.

Гравець також відомий своїми виступами в складах команд футбольних клубів «Іллічівець» з Маріуполя, «Чорноморець» з Одеси та «Зоря» з міста Луганськ. За час своєї кар’єри Дмитро став золотим призером Прем’єр-ліги чемпіонату України в сезоні 2012-2013, а також володарем супер кубка України в розіграші 2013 (ФК «Шахтар»).Був у складі збірної України U-19 і U-21 Національної збірної України.

Дмитро Гречишкін захищатиме кольори «Олександрії» під номером 27.Контракт укладено до 30 червня 2019 року.