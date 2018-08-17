Новий комунальний заклад в Олександрії «Інклюзивно-ресурсний центр» завершив формування штабу

В Інклюзивно-ресурсному центрі, шляхом проведення конкурсу, повністю сформували штаб працівників.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Моя Олександрія.

В установі, крім директора Вікторії Фотовенко, працюватимуть три вчителя та психолог:

-вчитель-дефектолог Токарь Яна Володимирівна;

– вчитель-реабілітолог лікувальної фізичної культури Лукінська Алла Володимирівна;

– вчитель-логопед Ковбасенко Валентина Владиславівна;

– психолог Оленюк Дарина Ігорівна.

Центр знаходиться за адресою: місто Олександрія, вул. Святомиколаївська, 1(на базі школи №2).