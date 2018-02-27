Новий начальник поліції в Олександрії відзвітував за рік діяльності свого підрозділу

Т.в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Володимир Горяний, якого нещодавно було призначено на цю посаду, прозвітував про стан законності та охорони правопорядку в місті та діяльність поліції упродовж 2017 року.

Так, за словами Горяного, у 2017 році до відділу поліції надійшло понад 16 тис заяв та повідомлень про вчинення злочинів та кримінальних правопорушень та інших правопорушень, що на 2000 більше, аніж у порівнянні з 2016 роком. Протягом 2017 року прослідковується зменшення зареєстрованих кримінальних правопорушень – так зареєстровано 1779 кримінальних правопорушень, що на 12 % менше, аніж протягом такого ж періоду в 2016 році.

За чинення правопорушення в 2017 році повідомлено про підозру 152 особи, з яких 29 особам обрано запобіжний захід – тримання під вартою та 15-ти особам – домашній арешт.

За звітний період зменшилися вчинення розбійних нападів, проте значно збільшилося вчинення крадіжок – на 11 %, а також грабежів та шахрайств.

Збільшилося незаконне заволодіння транспортних засобів, нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками. На одне умисне вбивство в 2017 році зареєстровано більше.

Крім цього, вилучено зброї на 33 % більше, ніж 2016 року. Стан адмін практики збільшився майже втричі, на даний час не працює ІТТ, що в с вою чергу зневелює роботу поліції.

До Володимира Горяного з питанням звернувся депутат Гриценко, запитавши про плани поліції щодо вирішення проблеми з розповсюдженням наркотиків у місті, продажу алкоголю неповнолітнім, металоприйомників та робота нелегальних підприємств. На що Горяний відповів, що поліція буде проводити відповідні рейди, співпрацювати з міською владою та громадськістю з цих питань. А також повідомив, що в провадженні наразі перебувають справи щодо нелегальних підприємств, проте ця робота виконується не “нашвидкоруч”. А пріоритетом в роботі поліція залишається напрямок вирішення проблеми наркотиків.