Новини Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Минулого тижня, 8 та 9 травня, олександрійці відзначали День пам’яті та примирення та День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання та покладанням квітів до братських могил зібралося чимало жителів міста та району. Ветерани згадували страшні роки війни, своїх побратимів, котрі вже ніколи не повернуться з поля бою, а присутні дякували їм за Перемогу.

Літню жінку, яка зачинилася на балконі власної квартири довелося “визволяти” рятувальникам 6 травня. Подія трапилася в Олександрії по проспекту Соборному. По висувній драбині рятувальники потрапили на балкон та відкрили двері в помешкання. Медична допомога громадянці не знадобилась.

8 травня на шостому поверсі однієї з багатоповерхівок по вулиці Першотравневій сталася пожежа – горіла віконна рама на балконі квартири. Травмованих чи загиблих не виявлено.

Того ж дня рятувальникам довелося ще двічі виїздити на гасіння пожеж. Так по вулиці Кільцевій довелося гасити сміття на відкритій ділянці площею 300 м2 та 10 м² очерету на вул. Луговій.

Рятувальну операцію провели працівники поліції 9-го травня, зупинивши пенсіонера, який хотів вкоротити собі віку, намагаючись зістрибнути із балкону третього поверху. На щастя, працівникам поліції вдалося вмовити чоловіка цього не робити.

Поблизу села Бірки Дубенського району, що у Рівненській області, знайдено останки бійця з Олександрійщини. Детальніше про важливу “знахідку” читайте тут.

Тематичний квест з нагоди відзначення Дня Європи, який в Україні традиційно святкують у третю суботу травня, в Приютівській громаді пройшов 11 травня. 70 школярів зі шкіл Олександрійського району зібралися в Приютівці на території біля Цукрозаводського клубу аби позмагатися у виконанні нестандартних завдань на знання Європи, при цьому кожна із команд представляла відповідне європейське місто.