Новини Олександрійщини за минулий тиждень за 60 секунд

Тиждень, що минув на Олександрійщині запам’ятався жителям міста та району рядом новини, головною з яких стало можливе підвищення тарифу на проїзд в громадському транспорті в Олександрії.
Так, 10 квітня проект, яким пропонується затвердити граничний тариф на перевезення пасажирів на усіх міських автобусних маршрутах загального користування у розмірі до 5,50 грн за одну поїздку одного пасажирау межах міста Олександрії був опублікований на сайті Олександрійської міської ради та згодом позитивно розглянутий на засіданні виконавчого комітету міської ради.
Також на Олександрійщині минулого тижня:
- Олександрієць Олександр Жосан переміг у міжнародному 100-кілометровому забігу, що відбувся нещодавно в Одесі до дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників.
- У Приютівській громаді розпочалися роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та ліквідації ямковості й інших деформацій дорожнього покриття. Ремонт наразі здійснюється на ділянці дороги Ясинуватка-Березівка, протяжністю в 23,1 км та безпосередньо у Протопопівці на найбільш аварійних ділянках дороги.
- В Олександрії безкоштовно роздали близько 500 саджанців дуба червоного та звичайного, акації та берези, а також гледичії. Традиційна акція з роздачі саджанців дерев пройшла в Олександрії сьогодні, 13 квітня.
- В Олександрії почалась боротьба з пунктами прийому металолому, в рамках якої «гаражну індустрію» в Олександрії хочуть примусити вийти з «тіні», а у металоприймачів можуть вилучити земельні ділянки.
Читайте також: Граничний тариф на перевезення по місту планують затвердити у максимальному розмірі до 8,50 грн за одну поїздку