Новини Олександрійщини за минулий тиждень за 60 секунд

Тиждень, що минув на Олександрійщині запам’ятався жителям міста та району рядом новини, головною з яких стало можливе підвищення тарифу на проїзд в громадському транспорті в Олександрії.

Так, 10 квітня проект, яким пропонується затвердити граничний тариф на перевезення пасажирів на усіх міських автобусних маршрутах загального користування у розмірі до 5,50 грн за одну поїздку одного пасажирау межах міста Олександрії був опублікований на сайті Олександрійської міської ради та згодом позитивно розглянутий на засіданні виконавчого комітету міської ради.

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