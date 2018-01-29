«Ну люблю я природу і тому не можу не відображати її на полотнах»… В Олександрії відкрилася виставка знам’янського художника

У неділю, двадцять восьмого січня олександрійці мали змогу познайомитися з творчістю художника з м.Знам`янки Віктора Соколова, персональна виставка якого відкрилася того дня у виставковому центрі VashArt, розташованого у нашому місті по вул. Чижевського.

У призначений для презентації час там справді було людно: скористатися такою нагодою вирішили близько сотні поціновувачів мистецтва, і що важливо, більшість з них – молодь.

Представляла автора керівник арт-галереї Ірина Кваша. Митець, на її прохання, трохи розповів про себе та свій творчий шлях і слід віддати належне, зробив це не без гумору.

Так, за словами Віктора Соколова, перші «промені слави» торкнулися його… у четвертому класі, коли на уроці малювання вчителька з захватом похвалила його і поставила за приклад всім іншим учням роботу хлопчика. Це був 1958 рік. А тема завдання уроку була «надзвичайно змістовною»: треба було намалювати олівцями залізничну цистерну.

«А нічого дивного: Знам`янка – місто залізничників. Батьки щонайменше половини класу (у тому числі і мої) працювали на залізниці, отож цистерна – цілком звична і доступна для уяви дітей річ, напевне, так вважала наша перша вчителька», – пояснює митець.

Так само відверто і просто поділився митець з кореспондентом «Голосу громади» і наступними кроками свого творчого життя. При цьому він не приховував, що найбільш продуктивним у плані заробітку художника був період у часи розвинутого соціалізму, коли на так звану наочну агітацію Комуністична партія виділяла чималі кошти. Це оформлення різноманітних стендів, плакатів, «ленінських кімнат» у культурних, навчальних закладах, парткабінетів – на підприємствах.

«Що поробиш: така була вимога часу. Справжнє, «чисте» образотворче мистецтво навіть тоді не могло гідно прогодувати більшість художників, тому вони і змушені були відповідати тодішній кон`юнктурі. А за наочну агітацію гарно платили і це був по суті єдиний достойний заробіток для тодішніх художників-оформлювачів. Звісно, я ніколи не полишав живопис, але тоді це були роботи переважно для себе, для душі, які я часто просто дарував друзям», – каже Віктор Соколов.

Пригадав він і наступні важкі дев`яності, коли навіть не дуже захоплюючий, але принаймні заробітний вид «соцреалістичної» художньої культури наказав довго жити.

«От тоді прогодувати свої родини художникам стало по-справжньому важко. Доводилося мені, як і багатьом іншим, просто залишати своє ремесло і їхати кудись на заробітки. Звісно, не скажу також, що легко і в наші дні, але принаймні – зараз є повна свобода для митців і цікавість до образотворчого мистецтва у людей не зникла. Приємно, що Олександрія у цьому плані пішла вперед. Влаштовуючи ось такі виставки не лише для власних художників, а й для митців з інших міст, організатори заходів, з одного боку, підтримують творчий потенціал, а з іншого – популяризують образотворче мистецтво», – каже «винуватець» заходу.

Серед сорока його робіт, представлених на цій виставці, переважна більшість – пейзажі Кіровоградщини і звичайно ж, рідної Знам`янки.

«Ну люблю я природу і тому не можу не відображати її на полотнах», – ніби виправдовуючись, пояснює відвідувачам Пан Віктор.

Також на виставці є і натюрморти, портрети. Все це написане у світлих, життєстверджуючих тонах. Навіть ті пейзажні роботи, які за задумом, відображують природу у темну пору доби. Зокрема багатьом сподобалась картина «Нічний Знам`янський вокзал», виконана у доволі незвичній, але цілком реалістичній техніці. «Зображення ніби випромінює тепле світло, вуличні ліхтарі, як у дзеркалі, відбиваються у мокрій від літнього дощу привокзальній площі. Картина так і кличе сісти у нічний потяг і поїхати у якусь давно омріяну подорож», – так поділилась своїми романтичними враженнями одна з відвідувачок заходу.

А виставка працює далі. Подивитись роботи знам`янського митця можуть всі бажаючі.