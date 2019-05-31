Низка святкових заходів у День захисту дітей відбудеться в Олександрії

Завтра, 1 квітня, у День захисту дітей в Олександрії пройдуть заходи для маленьких мешканців міста.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Нижче наводимо графік запланованих заходів.

Відтак, 1 червня на площі Соборній о 10:00 годині розпочнеться святкова концертно-ігрова програма «Мистецька хвиля миру дітей Олександрії» за участю позашкільних закладів з різноманітними рухливими іграми та конкурсами.

Вихованці гуртків БДЮТ та ЦДЮТ ім.О.Шакала на виставці презентуватимуть свої творчі роботи.

На головній площі з 10:00 годин бібліотекарі центральної міської бібліотеки проведуть для дітей безкоштовні майстер-класи з виготовлення брошки з фетру «Морозиво» та прикраси для волосся з фоамірану «Полуниця».

Також відбудеться конкурс малюнків на асфальті «Твій улюблений літературний герой».

Цього дня у благодійному центрі «Джерело життя» пройде святкова програма для дітей, а біля ПК «Світлопільський» о 18:00 годині відбудеться концертно-ігрова програма «Різнокольорове дитинство» за участю творчих колективів міста.

Запрошуємо дітей та їхніх батьків до участі у розважальних заходах.