З нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю до приміщення об’єднання “Віра”, що по вулиці Першотравневій, завітало чимало гостей, серед яких представники міської влади, депутати та, вже традиційно, колектив муніципального ансамблю “Мелодія” з незмінною талановитою солісткою Валентиною Левчук.

З вітальним словом до присутніх звернулися керівниця об’єднання “Віра” Зоя Беззубова, представник духовенства, помічниця депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева Вікторія Косяк, радник міського голови, депутат Олександрійської міськради Володимир Дожджаник та ін.

Вікторія Косяк зазначила, що підопічні об’єднання “Віра” є справжнім прикладом сили духу та рішучості: – Саме від нашого з вами ставлення до існуючої ситуації, залежить не просто благополуччя цих людей, а можливість їм відчувати себе звичайними людьми, адаптованими в сучасному суспільстві. І саме ми з вами можемо в цьому допомогти, просто не будьмо байдужими!

Володимир Дожджаник вручив грамоти та квіти інвалідам, побажавши міцного здоров’я.

Окрім подарунків, які з собою привезли запрошені на захід гості, підопічні об’єднання інвалідів “Віра” мали змогу насолодитися також і вже традиційною концертною програмою.