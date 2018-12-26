Обдарована молодь Олександрії може взяти участь у конкурсі творчих робіт

До Дня Соборності України оголошено Національний конкурс творчих робіт «Євроінтеграція: сила можливостей».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Основна мета конкурсу – підтримання обдарованої молоді, створення умов для її творчого зростання та підвищення рівня обізнаності про Угоду про асоціацію/ Зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, європейську інтеграцію, сприяння утвердженню європейських цінностей та європейської ідентичності України.

Інституту політико-правових та релігійних досліджень закликає учнів, членів Малої академії наук України, студентів та аспірантів долучитися до активної участі та спробувати свої сили у Національному конкурсі.

Положення про конкурс та зразок заявки знаходяться нижче.