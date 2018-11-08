Обговорення плану заходів до святкування 80-річчя Кіровоградської області

В обласному центрі відбулося засідання організаційного комітету з відзначення під керівництвом голови облдержадміністрації Сергієм Кузьменко з приводу обговорення плану заходів до святкування 80-ї річниці з дня створення Кіровоградської області. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Fotoinform.

Кіровоградська область існує з моменту підписання Указу, який датується 10 січням 1939 року.

Під час засідання обговорювалися варіанти та пропозиції щодо формату й часу проведення святкових заходів та загальної концепції відзначення.

Учасники комітету запропонували провести презентації тематичних експозицій і фотовиставок в обласних музеях, зробити відповідні публікації в ЗМІ, організувати зустрічі з видатними особами й земляками, відзначити державними та відомчими нагородами кращих жителів області.

Тематичний план заходів створюватися на основі запропонованих позицій.