Депутати обласної ради обговорили питання щодо Проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік

Вчора, 4 грудня, під керівництвом голови постійної комісії Ірина Чемерис відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

На засіданні депутати обласної ради, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування й громадськості обговорили та отримали інформацію про основні результати соціально-економічного розвитку області за 2018 рік й наявні проблеми, визначені завдання з обґрунтуванням щодо розв’язання актуальних проблем регіонального розвитку у 2019 році.

Відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік” основною метою Кіровоградщини є підвищення якості життя та добробуту населення на основі проведення реформ у різних галузях і сферах діяльності, зростання конкурентоспроможності економіки області, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку на сучасній технологічній основі, посилення міжнародної співпраці та міжрегіонального співробітництва в напрямку комплексного економічного та соціального розвитку міст, районів, об’єднаних територіальних громад, розвитку громадянського суспільства.