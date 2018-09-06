Обіцяні «пакунки малюка» для новороджених, породіллі поки не отримали

Голос Громади раніше вже повідомляв, що 1 вересня 2018 року при народженні дитини батькам будуть надавати одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка», до якого входитимуть найнеобхідніші речі для немовляти. Зокрема, пляшечка, підгузки, пінетки, термометр, пелюшки, сорочечки, шапочки, ковдра, матрац, соска, олійка та присипка.

Але, обіцяні урядом «пакунки малюка» поки що новонароджені не отримали. Приблизно, бебі – бокси почнуть поставляти в області після 10 вересня.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Гречка».

Як стало відомо, затримка з поставкою виникла з певними організаційними питаннями, які наразі вирішують.

Загалом, в області очікують понад 700 «пакунків малюка». Вартість бебі – боксу становитиме 5 тисяч гривень та буде видаватися головним лікарем закладу, під час виписки, у всіх пологових будинках, незалежно від того державними чи приватними вони є.