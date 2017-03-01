Обласна ДФС пояснила, якими касовими апаратами можна користуватись

Головне управління Державної фіскальної служби (ДФС) України у Кіровоградській області опублікувало оновлений список реєстраторів розрахункових операцій (РРО), дозволених законодавством до використання суб’єктами усіх форм власності. Наказ центрального апарату відомства за № 102 від 17 лютого 2017 року був розміщений на інтернет-сторінці служби у середу, 1 березня.

Оновлений список включає 148 моделей та модифікацій апаратів, що дозволені до користування згідно вимог українського законодавства. В наказі також наведено перелік РРО, що виключені зі списку дозволених у 2016-2017 роках.

У ДФС звертають увагу, що до реєстру внесена модель КСТ-В1 з програмним забезпеченням В1-1, що використовується суб’єктами для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.