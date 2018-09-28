Обласне відділення Національного олімпійського комітету вдруге очолив Олександр Кузьмін

В обласному центрі відбулася звітно-виборча Асамблея відділення НОК України в області. В ній взяли участь члени обласних федерацій з олімпійських видів спорту, керівники обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств, органів управління фізичною культурою і спортом, спортсмени-учасники Олімпійських ігор, керівництво міста та області. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт облдержадміністрації.

На початку звітно-виборчої конференції перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко привітав всіх присутніх і прийнявся до підведення підсумків роботи 2015-2017 роках. Було відзначено підвищення рейтингу Національного олімпійського комітету відділення із передостаннього 25 місця на 14 -те, а також про отримання відділенням НОК фінансової підтримки з обласного бюджету на проведення заходів спортивно-масового та фізкультурно-оздоровчого напрямку, названі найкращі представники Кіровоградщини в легкій атлетиці та скелелазінні, як ще один результат плідної праці.

Посадовець підкреслив про бажанні і готовність і надалі підтримувати олімпійців нашої області та співпрацювати з Національним олімпійським комітетом.

Після закінчення звіту про роботу відділення відбулися вибори нового керівника. Більшістю голосів (63 із 65 присутніх) було переобрано діючого голову Відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області – Олександра Кузьміна.