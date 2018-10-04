Обласні нагороди та відзнаки отримали вчителі з Олександрійщини

Вчора, 3 жовтня, в м. Кропивницькому відбулися урочистості до Дня працівників освіти. Під час святкового заходу були нагороджені кращі педагоги Олександрії за самовіддану працю, плідний особистий внесок в розвиток освіти міста, області та держави на святі були нагороджені педагоги. Повідомляє Голос Громади с посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» нагороджений Дробот І.Л., учитель інформатики навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій-спеціалізована школа ІІ ступеня».

Напередодні цю високу нагороду отримали Таран Т.О., учитель історії навчально-виховного об’єднання «Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» та Піскова С.В., керівник секції екологічно безпечних технологій МАНУМ, керівник гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» БДЮТ. Піскова Світлана Вікторівна була нагороджена і обласною педагогічною премією імені В.О.Сухомлинського.

Спільна обласна премія Кіровоградської обласної ради та Кіровоградської обласної державної адміністрації вручена педагогічним працівникам за підготовку призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та керівникам закладів освіти, учні яких здобули найбільшу кількість призових місць у навчальних олімпіадах та наукових конкурсах. Нагороди були вручені:

– Колісник Юрій Володимирович, учитель історії навчально-виховного комплексу «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №19-ДНЗ «Лісова казка»;

– Орлова Світлана Вікторівна, учитель біології навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій-спеціалізована школа ІІ ступеня»;

– Піскова Світлана Вікторівна, керівник секції екологічно безпечних технологій МАНУМ, керівник гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» БДЮТ;

– Авраменко Олександр Миколайович, директор навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа»;

-Бутрименко Ольга Матвіївна, директор навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій-спеціалізована школа ІІ ступеня».

Почесною грамотою Кіровоградської обласної ради нагороджено Петренко Тетяну Іванівну, директора ЗНЗ І-ІІІ ступенів №10.

Грамоту управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації отримала Гвоздарьова Світлана Василівна, учитель початкових класів навчально-виховного об’єднання «Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв».