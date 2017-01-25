Сьогодні, 25 січня 2017 року, відбулося чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань власності, на якому були розглянуті питання виділення коштів на інформатизацію територіальних громад області. Про це інформує “Трибуна”.

Під час засідання комісії була обговорена Програма забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними системами територіальних громад Кіровоградської області.

Як повідомив заступник голови постійної комісії Володимир Арсірій, дана Програма спрямована на забезпечення території області якісним зв’язком, що є фундаментом для побудови системи якісного надання послуг населенню та модернізації органів місцевого самоврядування в умовах впровадження комплексу реформ в Україні. За словами посадовця, програмою запропоновано створити мережу радіовеж (із прямою видимістю), на яких буде розміщено обладнання стандарту WiMAX, що дасть можливість забезпечити кінцевих користувачів доступом до мережі Інтернет.

“У подальшому використання створених базових станцій можливе для створення систем ІР–телефонії, різноманітних радіосистем”, – розповів Арсірій.

Крім цього, Програма допоможе забезпечити електронне урядування й надання якісних адміністративних послуг у населених пунктах Кіровоградської області.