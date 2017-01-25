Сьогодні, 25 січня 2017 року, відбулося чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань власності, на якому були розглянуті питання виділення коштів на інформатизацію територіальних громад області. Про це інформує “Трибуна”.

Під час засідання комісії була обговорена Програма забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними системами територіальних громад Кіровоградської області.

Як повідомив заступник голови постійної комісії Володимир Арсірій, дана Програма спрямована на забезпечення території області якісним зв’язком, що є фундаментом для побудови системи якісного надання послуг населенню та модернізації органів місцевого самоврядування в умовах впровадження комплексу реформ в Україні. За словами посадовця, програмою запропоновано створити мережу радіовеж (із прямою видимістю), на яких буде розміщено обладнання стандарту WiMAX, що дасть можливість забезпечити кінцевих користувачів доступом до мережі Інтернет.

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“У подальшому використання створених базових станцій можливе для створення систем ІР–телефонії, різноманітних радіосистем”, – розповів Арсірій.

Крім цього, Програма допоможе забезпечити електронне урядування й надання якісних адміністративних послуг у населених пунктах Кіровоградської області.

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