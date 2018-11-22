Обласні та міські медичні заклади на Кропивниччині отримали статус клінічних

Міністерством охорони здоров’я було затверджено внесені зміни до переліку закладів охорони здоров’я.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Відповідно до прийнятих нововведень, на базі лікувальних установ дозволяється функціонувати структурним навчальним та науковим підрозділам, що дасть змогу забезпечити матеріально-технічну та кадрову базу відповідних установ.

Наступним медичним закладам надали статус клінічних, з яких: Кропивницька дитяча обласна лікарня, Кропивницький обласний кардіологічний диспансер, Кропивницький обласний госпіталь для ветеранів війни, Кропивницька обласна стоматологічна поліклініка, Кропивницька обласна психіатрична лікарня, Кропивницький обласний онкологічний диспансер, Міська стоматологічна поліклініка №1, Дитяча міська поліклініка №1.