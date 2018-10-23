Область отримала черговий транш держсубвенції

Кошти ІI траншу державної субвенції на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, надійшли сьогодні 22 жовтня. Про це повідомляє департамент соціального захисту населення ОДА.

Кошти сумі 12,0 млн. грн. найближчим часом будуть перераховані на особові рахунки одержувачів допомоги. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.