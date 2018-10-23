Область отримала черговий транш держсубвенції

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Кошти ІI траншу державної субвенції на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, надійшли сьогодні 22 жовтня. Про це повідомляє департамент соціального захисту населення ОДА.

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Кошти сумі 12,0 млн. грн. найближчим часом будуть перераховані на особові рахунки одержувачів допомоги. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

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