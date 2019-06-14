Обоє батьків олександрійської дівчинки пішли на війну

Батько і мати маленької олександрійки Валерії К. виявили бажання проходити контрактну військову службу у Збройних Силах України в зоні проведення операції об`єднаних сил, повідомляє «Голос Громади».

Про це зазначив під час своєї робочої доповіді на недавньому засіданні виконкому Олександрійської міської ради начальник служби у справах дітей Юрій Яковлєв. У зв`язку із запропонованим проектом рішення виконком ухвалив призначити опікуном над дівчинкою її 46-річну бабусю, жительку Олександрії Тетяну К.

Валерії К. на момент цієї ухвали виконкому виповнилося 1 рік і 9 місяців.