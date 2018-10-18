На Кіровоградщині у квартирі “злодія в законі” виявлено записи “чорної бухгалтерії” та злодійського “общака”

Працівники кримінальної поліції області разом з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції та допомогою спецпідрозділів КОРД і роти поліції особливого призначення провели низку обшуків та перевірок помешкання «злодія в законі», близького кримінального оточення та його можливих спільників. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

В ході проведених заходів в підозрюваного було вилучено наркотичні засоби, зброю та набої.

До того ж, в помешканні одного зі спільників правоохоронцями виявлено записи «чорної бухгалтерії» злодійського «общака».

Вилучені речі підлягають проведенню експертизи.