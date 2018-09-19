Обвинувачена жінка у масовому отруєні собак в обласному центрі постане перед судом

Завершилося досудове розслідування у кримінальному проваджені за підозрою 46-річної жінки у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.299 жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу країни.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури Кіровоградської області.

На даному етапі розслідування до Кропивницького районного суду було передано на розгляд обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості відносно жительки Кропивницького.

Початок судового засідання призначено на 16 годину 16 жовтня 2018року.