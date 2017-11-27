Обвинуваченому у вбивствах Никитюку відмовили у проханні відпустити його під домашній арешт

Володимир Никитюк, якого обвинувачують у вчиненні нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з насильством, умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство, надав клопотання змінити запобіжний захід із тримання під вартою та відпустити його під домашній арешт.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області відмовив йому в задоволенні цього клопотання. Про це повідомляє прес-служба Олександрійського міськрайонного суду.

Зазначимо, що наступне засідання з розгляду цієї справи відбудеться 12 грудня о 12:00.