Як раніше зазначав Голос Громади, сьогодні, 17 листопада, в Олександрії відновили рух автотранспорту через шляхопровід по дорозі державного значення М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине.

Відремонтований шляхопровід оглянули голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, заступник голови ОДА Андрій Коломійцев, міський голова Степан Цапюк та начальник служби автомобільних доріг Вадим Коюденко.

Зазначимо, що ремонтні роботи розпочалися в травні поточного року. В рамках ремонту шляхопровід повністю розібрали, укріпили основу, провели заміну балок, прогонових будов та покриття. Влаштували два шари асфальтобетону – вирівнюючий у 8 сантиметрів та 5-сантиметровий шар ЩМА, змонтували перильні та бар’єрні огородження. Окрім цього, передбачається облаштування ліхтарями, що живитимуться від сонячної енергії. Початкова вартість проекту склала 7,7 мільйонів гривень.