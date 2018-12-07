Очільник області перевірив завершений капітальний ремонт у гуртожитку Олександрійського профліцею

Вчора, 6 грудня, під час робочої поїздки до Олександрії голова ОДА Сергій Кузьменко проревізував ремонт Олександрійського профліцею, який нещодавно закінчився.

Повідомляє Голос Громади.

Директор навчального закладу Костянтин Мужиков розповів, що понад 200 студентів з 500 приїжджають на навчання з району, тому було прийнято рішення відремонтувати приміщення гуртожитку, в якому були умови не пригідні для проживання – провалювалася стеля, прогнивала підлога.

На капітальний ремонт гуртожитку виділили 6 мільйонів гривень.

Ремонтні роботи розпочалися в травні цього року та вже в листопаді понад 50 чоловік було заселено в гуртожиток. Приміщення розраховане на 75 чоловік і 1 вересня чекають на повне його заселення.

«Для учнів ліцею створили комфортні умови для проживання. В гуртожитку є гаряча вода, телевізори, нові меблі», – говорить керівник закладу – «меблі, матраци та постільну білизну купували за кошти студентів-практикантів, які працювали на підприємствах, адже це не входило до розрахунку виділених коштів. Вони бачать і розуміють, що робиться все для них та комфортних умов життя».

Проживання у капітально відремонтованому гуртожитку для студентів Олександрійського професійного ліцею є безкоштовним.