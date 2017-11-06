Одеські фанати зіпсували паркани олександрійців

Так, минулої суботи, 04 листопада, відбувся матч між ФК “Олександрія” та Одеським “Чорноморцем”, який завершився з рахунком “0:0”.

Одеські вболівальники виявилися надто активними і не тільки під час матчу, а й поза ним. На згадку олександрійцям вболівальники з Одеси залишили написи на парканах, із зазначенням, хто ці написи зробив, використовуючи елементи національної символіки – герб України, поряд із неонацистськими символами.